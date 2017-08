Das Highlight der Salzburger Festspiele 2017: Anna Netrebko singt Aida. In der Sendung gibt es die Höhepunkte der Aufführung vom 12. August zu sehen. Die Rolle der versklavten Königstochter, die sich in den feindlichen Heerführer Radamès verliebt, dadurch zur Rivalin ihrer Herrin wird und loyal zu ihrem Vater halten will, ist wie geschaffen für die Bühnenpräsenz einer Anna Netrebko.