Eine Bande von Altmetalldieben macht das Ruhrgebiet unsicher. Nachdem ein Wachmann niedergeschlagen wurde, kümmert sich die Bochumer Kriminalpolizei um das Verbrechen. Kommissar Grün schaut sich die bestohlenen Unternehmen genauer an. Kommissar Heldt macht sich auf die Suche nach der Sprayerin Melek: Er "crosst" ihr "tag" am Tatort - sprich: Er übersprüht ihr Kunstwerk, um sie zurückzulocken, denn er hält sie für eine wichtige Zeugin. Staatsanwältin Ellen Bannenberg allerdings hat so ihre Zweifel, ob die illegale Sprayerin die Polizei wirklich unterstützen wird, und erlebt eine Überraschung.