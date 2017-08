Wer in Dresden nach österreichischer Küche sucht, der geht ins Restaurant "Lieblich an der Elbe" im idyllischen Elbschlösschen, das Maria Lieblich gemeinsam mit ihren Freundinnen Steffi Krieg und Carola Bleibtreu erfolgreich etabliert hat. Doch die Bank sitzt den ambitionierten Gastronominnen mit hohen Kreditforderungen im Nacken. Als ihnen der elegante Reeder Hermann Augartner einen lukrativen Catering-Job offeriert, sehen die Damen ihre große Chance gekommen, sich aus der geschäftlichen Notlage zu befreien. Bald zeigt sich jedoch, dass Augartner gar kein Interesse daran hat, den Damen finanziell unter die Arme zu greifen. Vielmehr will er sie bewusst in den Ruin treiben, um sich das Elbschlösschen unter den Nagel zu reißen. In der Fortsetzung der erfolgreichen TV-Komödie "Herzdamen" dreht das bewährte Damen-Trio um Thekla Carola Wied noch einmal so richtig auf.