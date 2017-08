Es ist ein Weg, der zum Schauen und zur Ruhe einlädt, und der in einer atemberaubenden Voralpenlandschaft prachtvolle Architektur und bayerische Kultur vereint: 84 Kilometer lang ist der Ammergauer Meditationsweg, 15 Stationen laden zum Innehalten ein. Gemeinsam mit ihrer Freundin Christiane macht sich Gabi Dinsenbacher von der barocken Wieskirche aus auf den Weg über Oberammergau, Ettal und die Ammerquellen bis zum Ziel in Schloss Linderhof. Es ist keine Route, die sportliche Höchstleistungen verlangt, sondern ein Weg, der zum Schauen einlädt und auf dem der Wanderer zur Ruhe kommen kann. Von der barocken Wieskirche aus führt der 84 Kilometer lange Ammergauer Meditationsweg zum Kloster Rottenbuch, weiter über den Soier See, über Oberammergau und Ettal bis zu den Ammerquellen. Von dort geht es wenige Kilometer hoch ins Gebirge bis zum Ziel in Schloss Linderhof. Filmautorin Gabi Dinsenbacher taucht unterwegs in ein Moorbad ein, übernachtet in einem Holzfass, trifft am Wegesrand auf eine "Wolfsfrau" und viele andere interessante Menschen. Sie genießt vom Hörnlegipfel den weiten Blick über das Land und erlebt einen bezaubernden Moment in der Gertrudiskapelle - bis sie schließlich im Schlosspark von Linderhof ankommt, dem märchenhaften Ort, zu dem sich Bayerns berühmtester König in eine von ihm selbst geschaffene Abgeschiedenheit zurückgezogen hatte. Und noch etwas hat Gabi Dinsenbacher auf diesem "Traumpfad" entdeckt: Das langsame Gehen, das alle Sinne öffnet für Entdeckungen in dieser prachtvollen Voralpenlandschaft.