Regina (41) ist rundum zufrieden. Ihr Job als Nageldesignerin füllt sie voll und ganz aus, Ehemann Stephan (38) liest ihr jeden Wunsch von den Augen ab und Söhnchen Maximilian ist ein Sonnenschein. Die fröhliche Familie lebt in einem idyllischen Häuschen auf dem Land. Arbeit und Leben halten sich die Waagschale. Während Mama Regina im hauseigenen Nagelstudio die Damenhände der Umgebung verziert, schraubt Göttergatte Stephan, seines Zeichens Zweiradmechanikermeister, in der ebenfalls hauseigenen Werkstatt an den Feuerstühlen der Kundschaft herum. Perfekt, dass keiner das Haus verlassen muss: Da kann man zwischendrin schnell den Haushalt schmeißen und beim gemeinsamen Mittagessen über den Tag quatschen. Ihre Freizeit verbringt die quirlige Familie am liebsten mit sportlichen Aktivitäten wie Schwimmen, Fußball und Kung Fu. Nicoles große Leidenschaft ist das Internetradio. Hier hat die dreifache Mutter vor einiger Zeit auch ihren Oliver kennengelernt. Mittlerweile leben die beiden gemeinsam mit Nicoles Töchtern Angelique (14), Mandy (11) und Laura Jane (5) sowie Olivers Tochter Charleen (8 Monate) unter einem Dach. Im Haushalt packen hier alle mit an und Mama Nicole ist stolz, dass sie ihre Sprösslinge zu so viel Selbstständigkeit erzogen hat. Auch das Zubettgehen meistern Angelique, Mandy und Laura Jane alleine. So bleibt der Familienmanagerin mehr Zeit für sich und ihren Schatz Oliver. Regina und Nicole tauschen für einige Tage die Familien. Wird Nicole ein adäquater Ersatz für Regina sein? Und schafft sie es wiederum, dass es Nicoles Familie während deren Abwesenheit an nichts mangelt? - Heute tauschen Regina und Nicole die Familien