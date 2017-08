Nachdem sie gemeinsam in den Kreuzzügen gekämpft haben, gehen die englischen Ritter Jacob und Gallain getrennte Wege. Jacob verschlägt es nach China, wo er in die Machtkämpfe um den Königsthron verwickelt wird. Der junge Shing will die Herrschaft im Land übernehmen und ermordet deswegen seinen eigenen Vater. Um an die Macht zu gelangen, muss er seine Geschwister Qiang und Lian aus dem Weg räumen.