Familie bedeutet: Nestwärme und Nadelstiche. In "Die 100 schrägsten Erlebnisse mit der lieben Familie" werden die netten Verwandten mit all ihren Fehlern und natürlich auch all ihren Liebenswürdigkeiten gezeigt. Die Zuschauer dürfen sich in "Die 100 schrägsten Erlebnisse mit der lieben Familie" u.a. auf folgende Geschichten freuen auf: - Polnische Brüder, die sich nach 70 Jahren Trennung erstmals wiedersehen. Das indigene Volk vom 'Stamm der Korowai', die im indonesischen Dschungel hoch oben in Baumhäusern leben. Willi Thiesen aus Adenau, den seine elf Kinder bei Günther Jauchs 'Wer wird Millionär?'-Überraschungs-Special am 26. Februar 2016 verblüffen. Wilder Ritt: Kurioses Sonntagsvergnügen im nordamerikanischen Idaho: Schaf-Rodeo-Reiten für Kinder. Ein asiatischer Fischer am Mekong, für den es lebensgefährlich ist, das Abendessen für seine Lieben zu fangen. - schrägsten Erlebnisse mit der lieben Familien