13 Semester Heute | ONE | 21:00 - 22:35 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Der faule, verpeilte Momo (Max Riemelt) verlässt die ostdeutsche Provinz in Richtung Darmstadt. Dort will er mit Kumpel Dirk (Robert Gwisdek) Wirtschaftsmathematik studieren. Alles geht schief: nervige Wohnungssuche, stressige Vorlesungen - und Momo verliebt sich unglücklich. Laufzeit: 95 Minuten Genre: Komödie, D 2010 Regie: Frieder Wittich Schauspieler: Momo Max Riemelt Professor Schäfer Dieter Mann Dirk Robert Gwisdek Aswin Amit Shah Arne Moritz Pliquet Käthe Daniel Zillmann