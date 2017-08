Knerten in der Klemme Heute | WDR | 07:45 - 08:50 Uhr | Familienfilm Infos

Mehr Termine Inhalt Drittes (und bislang letztes) Abenteuer für den sechsjährigen Lillebror (Adrian Grønnevik Smith) und seinen Holz-Kumpel Knerten. Der Ast mit dem losen Mundwerk ist Papa geworden. Gemeinsam mit Lillebror will er nun Geld für die Taufe des Zweigenbabys verdienen. Beim Verkauf von Pflaumen auf dem Markt verschwindet Knerten. Die Handlung spielt in den 60er-Jahren. Original-Titel: Knerten in Trouble Laufzeit: 65 Minuten Genre: Familienfilm, N 2011 Regie: Arild Østin Ommundsen Schauspieler: Lillebror Adrian Grønnevik Smith Mor Pernille Sørensen Far Jan Gunnar Røise Philip Petrus Andreas Christensen Doktor Andreas Cappelen Lille-Knerten Trond Fausa