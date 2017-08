Motorsport der Extraklasse: Die erste rein elektrische Rennserie der Welt wird auf Stadtkursen ausgetragen - von Hong Kong über Berlin bis nach New York. Dort fighten Spitzenfahrer wie Lucas di Grassi, Nicolas Prost, Nick Heidfeld und Nelson Piquet jr. um schnelle Rundenzeiten. Die FIA Formel E-Weltmeisterschaft gilt als besonders zukunftsträchtig, denn alles, was die Teams beim Kampf um die Spitzenplätze lernen, sorgt für einen Innovationsfluss in Richtung Serien-Pkws. Wer kann Titelverteidiger Sebastien Buemi (Renault e.Dams) vom Thron stoßen?