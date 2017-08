Moderator Matthias Killing unternimmt eine Zeitreise in ein aufregendes Jahrzehnt, in dem sich ganz besondere Geschichten zugetragen haben. Zusammen mit prominenten Zeitzeugen werden bestimmte Entwicklungen aus dieser Dekade rekapituliert. Dazu gehört u. a. das kinoreife Vorgehen von Kaufhauserpresser Dagobert, das geklonte Schaf Dolly und eine außergewöhnliche Ehe, über die in der Öffentlichkeit immer wieder diskutiert wurde.