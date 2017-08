Der Allgäuer Kriminalhauptkommissar Kluftinger ist fassungslos: Auf dem Mordopfer liegt sorgfältig drapiert eine tote Krähe. Das Mordopfer ist ein Kleinunternehmer von Kaffeefahrten, bei denen einfachen Leuten das Geld aus der Tasche gezogen wird. Der tote Gernot Sutter wird bei einem Gedenkstein der Burg Rappenscheuchen aufgefunden. Dort lebte im Mittelalter ein Raubritter, der laut einer Allgäuer Sage von Rabenvögeln angegriffen wurde und so zu Tode kam. Bald gibt es eine zweite Leiche: Eine Frauenärztin aus Memmingen wird mit einer auf der Stirn eingeritzten 11 tot an einem Fluss gefunden. Auch diesem Fall scheint eine Sage zugrunde zu liegen. Immer tiefer taucht Kluftinger bei seinen Ermittlungen in die mystische Welt des Allgäus ein. Kluftinger ist ein liebenswert altmodischer Held wider Willen, einer, dem Größenwahn und Eitelkeit verhasst sind, ein eigenwilliger Traditionalist, der seine Heimat liebt und sie so erhalten wissen will, wie sie ist. Die Romane, in denen Kommissar Kluftinger ermittelt, haben seit langem die Bestsellerlisten erstürmt. In "Erntedank", der ersten Krimiverfilmung des bekannten Autorenduos Klüpfel & Kobr, ist Kommissar Kluftinger auf der Spur eines Mörders, der nach Allgäuer Sagenmotiven mordet.