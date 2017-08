König Henry VIII. ist enttäuscht, als seine Gattin Anne Boleyn ihm im Jahr 1533 keinen männlichen Thronerben, sondern eine Tochter gebiert. Die Position der Königin am Hof ist nun nicht länger gesichert. Sie lässt eine Liste mit den Namen derjenigen erstellen, die gegen den König hetzen. Cromwell will verhindern, dass Thomas More auf dieser Liste genannt und zum Tode verurteilt wird.