Geplantes Thema: - Machen Lügen lange Nasen? Wer erinnert sich nicht an Pinocchio? Die kleine Holzfigur log so viel, dass ihre Nase immer länger wurde. Unrealistisch? Susanne Holst erklärt in "Wissen vor acht - Mensch", was lügen mit unseren Nasen zu tun hat. - Machen Lügen lange Nasen?