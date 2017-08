Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Farbfernsehens in Deutschland erinnern Johannes B. Kerner und Steven Gätjen in vier Primetime-Shows an die größten TV-Momente seit 1967. Diesmal geht es um "Unsere größten Spaßvögel". Mit Gästen wie Dieter Hallervorden, Christoph Maria Herbst und Beatrice Richter lassen die Moderatoren die lustigsten Sendungen der vergangenen 50 Jahre Revue passieren.