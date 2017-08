Wolfgang Nickees ist ein sehr experimentierfreudiger Mensch. Das Motto "geht nicht, gibt's nicht" wendet der Kapellmeister der Deistermusikanten nicht nur in der Musik, sondern auch in seinem beruflichen Leben als Landwirt an. Im diesem Jahr will er versuchen, Chiasamen anzubauen. Die anderen Bauern reagieren verhalten. Das klappt doch nie, sagen sie. Wolfgang Nickees macht es trotzdem. Vor zehn Jahren hat er mit seiner Idee vom Dinkelanbau die gleichen Reaktionen erfahren. Mittlerweile machen es viele Bauern. Und er selber hat sich neulich sogar für 60.000 Euro eine eigene Dinkelschälmaschine gekauft. Auch in der Musik geht Wolfgang Nickees erfolgreich eigene Wege. In anderen Dörfern sterben die Musikvereine aus, die Jugend kommt einfach nicht mehr nach. Bei Wolfgang Nickees in Alvesrode ist das anders. Er leitet die Deistermusikanten seit 1983 und ist dabei, aus dem Dorfmusikverein ein modernes Blasorchester zu machen. 60 Musiker hat er in seiner Kapelle. Der Jüngste ist elf und der Älteste ist Wolfgangs Vater, er ist 90 Jahre alt. Alle fiebern auf das Event 2017 hin, ein großes Konzert im Sommer. Das Porträt aus der Reihe "Typisch!" begleitet den Kapellmeister auf dem Weg zum großen Konzert und bei seinem Versuch, mit Chiasamen durchzustarten. - Ein Kapellmeister setzt auf Chia-Samen