Die "Gebieterin über Soul und Hiphop" - so wird Joy Denalane genannt. Die hr-Bigband präsentierte die Berliner Sängerin auf dem Hessentag in Rüsselsheim. Funk, Soul und Hiphop und dazu der fette Bigband-Sound - wer da nicht mitschnippt, mitwippt oder tanzt, der lebt nicht mehr. Die Sängerin hat mittlerweile schon fast einen Legendenstatus inne. Mit ihrer samtenen Stimme hat sie dazu beigetragen, deutschen Soul endlich salonfähig zu machen, und hat sich damit auch international einen Namen gemacht. "Heut Nacht brauch ich bisschen mehr als Freundschaft", sang Joy Denalane 1999 an der Seite ihres späteren Ehemanns Max Herre. "Mit dir" wurde zum Sommerhit und Joy Denalane zur deutschen Soulqueen. Auf ihrem neuen Album "Gleisdreieck" stellt die aus Berlin stammende Tochter einer Deutschen und eines Südafrikaners Fragen nach Heimat und Identität. Schon immer legte die Sängerin Wert auf Substanz. Afrikanische und afroamerikanische Beats sorgen dafür, dass ihre Musik trotzdem tanzbar bleibt.