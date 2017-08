Aus Sorge kommt unsere erste Tauschbraut. Nadine hat schon einmal nach der Frauentauschkrone gegriffen. Und das mit Erfolg. Grund genug, dass die 32-Jährige jetzt den großen Schritt wagen will und vor den Traualtar tritt. Die Rapperin will ihren Hans (50) heiraten. Sorgen, dass etwas bei ihrer Traumhochzeit schiefgehen könnte, hat Nadine nicht, denn sie kann sich auf ihren Angebeteten verlassen. Der Hotelbesitzer liest der extravaganten Künstlerin jeden Wunsch von den Augen ab und deshalb wird auch die Hochzeit nach Nadines Vorstellungen umgesetzt. Das Motto: eine Barbie Hochzeit - ganz in Pink, mit viel Glitzer und prunkvoll, wie es sich eben für eine richtige Glamour-Traumhochzeit gehört. Diesen Wunsch soll ihr Kontrahentin Yvonne erfüllen. Die 24-jährige ist Mutter der zehn Monate alten Leandra und will bei Frauentausch ihren Traummann Michael (34), genannt Truschi, heiraten. Die ehemalige Kreuzfahrtschiff-Köchin wünscht sich eine bodenständige, mediterrane Hochzeit. Eine kitschige Hochzeit zu organisieren wäre für Yvonne eine absolute Katastrophe. Nichtsdestotrotz wird sie ihr Bestes geben und will sich die Traumreise auf die Malediven unter den Nagel reißen. Genug zu tun gibt es in jedem Fall, denn egal ob Hochzeitsredner organisieren, Brautkleid kaufen oder Eheringe aussuchen, die Liste ist lang... Dieses Frauentausch-Hochzeitsspezial ist emotional, nervenaufreibend und stellt unsere Tauschbräute vor einige Herausforderungen. Barbie-Hochzeit vs. klassische Trauung. Glitzer und Glamour vs. mediterrane Bodenständigkeit. Extravagante Wünsche gegen konventionelle Vorstellungen. Jetzt wird geheiratet!