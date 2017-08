Sie heißen Fatima, Basam, Sharif, Abdulsalam, Jinan. Sie sind fünf von den mehr als Hunderttausend Geflüchteten, die seit 2014 in Hessen leben. Der "Hessenreporter" hat sie begleitet. Ihre Flucht vor Krieg, Terror oder der Diktatur liegt inzwischen zwei oder drei Jahre zurück, in Hessen haben sie ein neues Leben angefangen und sie möchten hier bleiben. Doch es gibt viele Hürden: Die Gesetze ändern sich ständig. Manche gingen davon aus, Familienangehörige nachholen zu können, dann ist das nicht mehr möglich, andere sind von der Abschiebung bedroht. Einige haben ehrenamtliche Helfer an ihrer Seite, andere müssen sich alleine herumschlagen mit der Bürokratie des Neuanfangs. Der "Hessenreporter" zieht Bilanz: Wie geht es "den Neuen" in Hessen? Sind sie inzwischen ein Teil dieses Bundeslands geworden? Notunterkünfte waren die große Herausforderung, als sie ankamen, jetzt sind viele auf Wohnungssuche. Oft sind schon ihre fremdländischen Namen abschreckend für potentielle Vermieter. Basam Arob aus Syrien hat das mehrfach erfahren. Er verdient gutes Geld als Koch im Wiesbadener Kurhaus und spricht gut Deutsch. Unzählige Wohnungen hat er schon besichtigt, aber nie eine Zusage bekommen. Er verzweifelt, kann keine Absage mehr verkraften und überlegt sich sogar, zurück nach Syrien zu ziehen. Denn ohne eine Wohnung kann er seine Verlobte nicht hierher holen. Sharif Quarashi, Anfang 20, hatte mehr Glück. In Rosbach in der Wetterau fand er Job und Wohnung. Aber bei ihm ist unsicher, ob er bleiben kann, denn als Afghane droht ihm die Abschiebung. Obwohl ihn seine Kollegen sehr schätzen, macht er sich am liebsten unsichtbar, um Ärger zu vermeiden. Er geht nicht aus oder ins Schwimmbad - zu oft ist er darauf angesprochen worden, wie "Flüchtlinge" Frauen an diesen Orten belästigt haben. Sport kann integrieren, wie in Eschwege. Flüchtlinge haben den Fußballverein gerettet. Abdulsalem Suleiman aus Äthiopien ist der Kapitän des FC Eschwege. Trotz Ramadan spielt er mit seiner ganzen Kraft im letzten Spiel der Saison, in dem es sich entscheidet, ob der Verein in die A-Liga aufsteigt. Und es klappt! Wie gut haben sich Flüchtlinge integriert und was brauchen sie dazu? Wie kommen sie mit unseren Werten zurecht? Verstoßen sie öfter gegen Gesetze als andere? Und wie weit reicht das Engagement der Ehrenamtlichen? Können sie auf Dauer abfedern, was Ämter und Behörden nicht leisten können? "Hessenreporter"-Autorin Antonella Berta zieht eine Bilanz, fast zwei Jahre nach dem umstrittenen "Wir schaffen das" der Kanzlerin. Also: Was hat Hessen bisher geschafft? Die Reportage erzählt lebensnah und einfühlsam von Fatima, Basam, Sharif, Abdulsalam und Jinan, die in Hessen heimisch werden möchten. - Angekommen in Hessen (2): Wie Flüchtlinge sich hier integrieren