Verrückt nach Mary Heute | Kabel eins | 22:20 - 00:35 Uhr | Romantikkomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Tollpatsch Ted Stroehmann (Stiller) hat Jugendliebe Mary (Diaz) nie vergessen. Er beauftragt Privatdetektiv Pat Healy (Matt Dillon), die Hübsche zu suchen. Doch der verliebt sich prompt selbst in Mary. Jetzt heißt es kämpfen, Ted! Original-Titel: There's Something About Marry Laufzeit: 135 Minuten Genre: Romantikkomödie, USA 1998 FSK: 12 Schauspieler: Mary Jensen Matthews Cameron Diaz Ted Stroehmann Ben Stiller Pat Healy Matt Dillon Tucker / Norman Phipps Lee Evans Dom Woganowski Chris Elliott Warren Jensen W. Earl Brown Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets