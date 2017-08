Nach der Trennung von Stefan flirtet Karin mit dessen altem Freund Michael. Obwohl der durchaus ein charismatischer Typ ist, entpuppt er sich als unfairer Zeitgenosse. Um Stefan rankt sich unterdessen ein neues Gerücht: Nachdem er einen seiner Schüler in einer vertrackten Situation verteidigt, unterstellt man ihm, an dem HI-Virus zu leiden. Die Schulleitung braucht nicht lang zu warten bis die ersten aufgeregten Eltern in der Schule Alarm schlagen...