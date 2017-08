Knerten traut sich Heute | WDR | 08:35 - 09:50 Uhr | Abenteuerfilm Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Lillebror hat sich mit seiner Familie auf dem Land eingelebt. Die Mutter arbeitet weiter im dörflichen Kramerladen, der Vater zieht durch die norwegische Provinz und verkauft bunte Strumpfhosen, und der sechsjährige Lillebror und sein hölzerner Freund Knerten erleben tolle Fantasieabenteuer. Die Ruhe und Harmonie sind bald dahin, die kleine Welt der 1960er-Jahre ist in Unordnung, als Knerten ein apartes Birkenzweiglein namens Karoline trifft und das erste Mal jenes vielbeschworene Bauchkribbeln spürt. Als Lillebrors Mutter nach einem mysteriösen Fahrradunfall im Straßengraben landet und schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert wird, glaubt der aufgeweckte Junge an einen Kriminalfall und ermittelt zusammen mit Knerten mutig auf eigene Faust, unterstützt von Freundin Vesla und der kessen Karoline. Nach einigen Misserfolgen führt die Spurensuche auf eine heiße Fährte. Doch gibt es wirklich einen Täter oder war alles nur eine Aneinanderreihung unglücklicher Umstände? Am Ende feiern alle zusammen Hochzeit, nicht nur die des norwegischen Königspaares im Fernsehen, sondern auch die ganz romantische von Knerten und Karoline. "Knerten traut sich" basiert, wie schon der Vorgängerfilm "Mein Freund Knerten", auf den weltweit berühmten Kinderbüchern der norwegischen Autorin Anne-Catharina Vestly, die in Deutschland unter dem Titel "Kleiner Freund Knorzel" erschienen sind. Original-Titel: Twigson Ties the Knot Laufzeit: 75 Minuten Genre: Abenteuerfilm, N 2010 Schauspieler: Lillebror Adrian Grønnevik Smith Mor Pernille Sørensen Far Jan Gunnar Røise Philip Petrus Andreas Christensen Vesla Amalie Blankholm Heggemsnes Eilertsen Per Schaanning Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets