Coop gegen Kat 24. August | Super RTL | 16:20 - 16:45 Uhr | Zeichentrickserie Infos

Mehr Termine Inhalt (1) Kat hat eine Zeitmaschine entwickelt und Coop ist begeistert. Er springt in der Zeit hin und her und kann sogar nachträglich noch ein Fußballspiel zu seinen Gunsten ändern. Original-Titel: Kid vs. Kat Untertitel: Keine Zukunft ohne Kat I / Keine Zukunft ohne Kat II Laufzeit: 25 Minuten Genre: Zeichentrickserie, CDN 2010 Regie: Rob Boutilier Folge: 8 FSK: 6