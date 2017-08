Am Weihnachtsmorgen wachen Pete, Kate, Diane und Jackie verkatert auf. Im Haus herrscht Chaos. Zunächst kann sich jedoch keiner an die Vorkommnisse der letzten Nacht erinnern. Während die Patchwork-Eltern versuchen, für die Kinder ein schönes Weihnachtsfest zu organisieren, bemühen sie sich, aus den wenigen Erinnerungen an die vergangenen Stunden, die Geschehnisse zu rekonstruieren.