Hubert und Staller haben es ausnahmsweise nicht mit einem Mord zu tun, sondern mit einem verschwundenen Baby! Der fünf Monate alte Emil, der wie jeden Tag seinen Mittagsschlaf im Büro seiner Mutter hält, ist plötzlich spurlos vom Gelände der Gründing-Werft verschwunden. Eine sofort eingeleitete Suche mit anschließender Festnahme mehrerer Mütter mit ihren Babys führt zu völligem Chaos auf dem Revier nicht aber zum Kidnapper. Theo und Lena Gründing, die Eltern des Babys und Besitzer der Werft, finden kurz darauf eine Forderung von 250.000 Euro Lösegeld in ihrem Briefkasten. Herbert Karner, Lenas Vater und wohlhabender Verlagsbesitzer, erklärt sich sofort bereit, das Geld zur Verfügung zu stellen. Hubert hat bereits einen Verdächtigen im Auge: der frisch gekündigte Angestellte Michael Rubens, der zur ungefähren Tatzeit auf dem Werftgelände war. Staller hat Sabrina Rattlingers neuen Lover und Segellehrer Thorsten Hinder im Auge. Während Hubert Riedl auf Rubens ansetzt und ihn rund um die Uhr beschatten lässt, spioniert Staller Sabrina Rattlinger und ihrer neuen Liebe hinterher. Er ist überzeugt davon, dass das perfekte Schwiegersohn-Image trügt und irgendwo ein Fleck auf der weißen Weste von Hinder sein muss! Dass bei Stallers Spurensuche ein Hund aus dem Fenster fliegt und sogar eine Zeit lang der Falsche verdächtigt wird, nimmt er für Sabrina in Kauf. Die Werftmitarbeiterin Carmen Stolz kümmert sich währenddessen liebevoll um die besorgte Mutter. Stolz hat eine Tochter im selben Alter und kann die Bestürzung der Eltern daher nachvollziehen. Hubert und Staller planen derweil eine "perfekte" Geldübergabe, bei der der Täter geschnappt werden soll. Aber ihr Plan läuft gnadenlos schief. Erst als sich Hubert und Staller näher mit dem Thema Baby beschäftigen, kommt ein wenig Licht in die traurige Angelegenheit ...