Übertragung von der 29. Sommeruniversiade, die vom 19. bis zum 30. August in Taipeh in Taiwan ausgetragen wird. Die Universiade gilt als Olympische Spiele für Studenten bis 28 Jahre und wird alle zwei Jahre ausgetragen. In 29 Disziplinen kämpfen die Athleten aus 150 Ländern um die Goldmedaillen.