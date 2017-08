Diese 5 Paare wohnen nach wie vor im 'Sommerhaus der Stars': Helena Fürst & Ennesto Monte Giulia Siegel & Ludwig Heer Markus Mörl & Yvonne König Nico Schwanz & Saksia Atzerodt Hubert Fella & Matthias Mangiapane In der 4. Folge müssen sie sich diesen Spielen stellen (Bei allen Spielen übernimmt Matthias Mangiapane die Frauen- und Hubert Fella die Männerrolle): "Höllenschaukel" (Frauenqualifikation): Bei diesem Spiel müssen die Frauen in luftiger Höhe "Ich packe meinen Koffer" spielen. Wer dabei etwas vergisst, scheidet aus und wird auf dem schnellsten Wege nach unten befördert. Die Person, die als letztes noch oben sitzt, gewinnt das Spiel. Verloren hat noch vor Spielbeginn, wer sich gar nicht erst auf die Höllenschaukel wagt: Giulia lehnt aufgrund ihrer Höhenangst dankend ab. Wie reagiert Ludwig darauf? "Bau mit Frau" (Paarspiel): Bei diesem Spiel müssen die Paare eine Kommode zusammenbauen. Dabei gibt es eine klare Aufgabenverteilung: Der Mann hat das Werkzeug und muss bauen, die Frau hat die Anleitung und erklärt ihm, was zu tun ist. Am Ende muss das Möbelstück vollständig und funktionstüchtig aufgebaut sein. Das schnellste Paar gewinnt und darf somit nicht nominiert werden. Dass dieses Spiel bei Helena und Ennesto nicht gerade für Harmonie sorgt, dürfte niemanden überraschen . Auch sonst ist nicht alles eitel Sonnenschein im Haus: Zwischen Giulia und Yvonne herrscht derart dicke Luft, dass selbst der sonst so leise Markus Kontrahentin Giulia mit überraschend lauten Tönen konfrontiert. Ist Giulia handgreiflich gegen seine Verlobte geworden? Verlobte? Ganz richtig! In einem kuscheligen Moment trauter Zweisamkeit macht Yvonne ihrem Liebsten einen Heiratsantrag im Sommerhaus - auf 'Hühnersprache'! Wie gut, dass wenigstens die Zwei sich verstehen .