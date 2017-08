In dieser Ranking-Show werden unglaubliche Geschichten präsentiert. Wie beispielsweise diese von Patrice Benjamin Ramgoolam, die an der Essstörung Pica-Syndrom leidet, und dadurch gezwungen ist, ihre Hauswand zu essen. Ein ganz anderes Problem hatte der Esel Little Buddy, der mit seinem Geschrei ein ganzes Dorf zur Verzweiflung brachte - die Eselstute Leila sollte deshalb Abhilfe schaffen. - schrägsten 'Das gibt's doch nicht!'-Geschichten