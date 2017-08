Die Wirtschaftsmathematikerin Kathrin zählt zu den Topverdienern. Genau das ist ihr Problem. Die attraktive Enddreißigerin ist einsam. Männer machen Bogen um Frauen, die beruflich erfolgreicher sind als sie. So gibt sie sich beim Speed-Dating spontan als einfache Krankenschwester aus, und hat Glück. Mit Andi begegnet ihr endlich ein Mann auf Augenhöhe, endlich dieses Prickeln im Bauch Leider hat auch er geflunkert: Der vermeintliche Rechtsanwalt entpuppt sich als Gärtner. Kathrin ist hinund hergerissen. Charakterlich passen die beiden eigentlich bestens zusammen. Doch was soll die Managerin eines Versicherungskonzerns mit einem Mann, der im Monat so viel verdient, wie sie nebenbei für ein Kleid ausgibt?