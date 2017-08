Inspector Mathias - Mord in Wales: Die Tote im See Heute | RBB | 23:45 - 01:15 Uhr | Krimireihe HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Aus einem See wird ein Auto geborgen, darin befindet sich die Leiche einer erwürgten jungen Frau. Anders als erwartet, ist es nicht die Fahrzeughalterin Greta Pritchard - die ist verschwunden. Inspector Mathias macht sich große Sorgen um die junge Lehrerin. Von ihrer Kollegin Rhian Parry erfährt er, dass Greta seit Tagen bei der Arbeit fehlt und sich von Harri Jenkins bedroht fühlte. Original-Titel: Y Gwyll Untertitel: Die Tote im See Laufzeit: 90 Minuten Genre: Krimireihe, GB 2016 Folge: 4 Schauspieler: Iwan Thomas Geraint Morgan Tom Mathias Richard Harrington Gwilym Pritchard Ian Saynor Greta Pritchard Hannah Franklin Bronka Wozniak Kasha Bajor Harri Jenkins Huw Euron