In the Club Heute | ONE | 21:05 - 21:55 Uhr | Dramaserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt In der zweiten Staffel dieser BBC-Serie um sechs Frauen, die sich in einem Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt haben, geht es jetzt weiter um das Thema Betreuung und Beziehungen. Die Eine kann sich gar nicht trennen vom Baby, die Andere hat ganz andere Sorgen, mal ist ein Vater sehr weit weg oder taucht plötzlich wieder auf, ein anderes Mail gibt es zwei Väter und sogar drei Omas. Das Auf und Ab der Elternschaft beginnt, und alle bemühen sich darum, glücklich zu werden. Denn das soll es doch sein: das große Glück mit Kindern! Kim und Neils Beziehung ist verfahren. Sie lieben sich, aber das Thema Bett ist schwierig. Kim hat sich zu einer Übermutter entwickelt und glaubt, dass sie Emily nicht allein lassen kann. Roanna und Simon haben mit den Tücken ihres alten Hauses zu kämpfen, denn Heizung und Warmwasser funktionieren nicht. Das stellt ihr Alltagsleben auf eine harte Probe. Diane kämpft sich als Tagesmutter durch, doch Rick weiß davon nichts. Auch Vicky muss ohne ihren Partner zurechtkommen. Sie ist darauf angewiesen, dass sich ihre Mutter und Diane um ihren Sohn kümmern, während sie im Krankenhaus arbeitet. Rosie trifft im Krankenhaus auf Maxine, eine alte Freundin ihrer Mutter. Maxine begleitet ihre Tochter, die Leihmutter für ein homosexuelles Paar ist, zu einer Untersuchung. Als Maxine auf die Toilette geht, findet sie einen Säugling, zu dem es anscheinend keine Mutter gibt. Susie und Claire, Susies neue Lebensgefährtin, bereiten das Haus für Dinahs Taufe vor. Sie verkünden Jude und Rosie, dass das Haus verkauft ist, sie sich aber vorerst nichts Neues suchen werden, da sie vorhaben, zu reisen, und den beiden somit vorerst keine Wohnmöglichkeit bieten können . Für Rosie und Jude ein Schock. Sie erwarten ihr zweites Kind und haben keine finanziellen Möglichkeiten, um ihr Leben selbstständig zu bewältigen. Bei Dinahs Taufe kommt es zu einem Eklat. Unter anderem auch, weil Kim als Einzige nicht wusste, dass Susie eine neue Lebensgefährtin hat. Bei Rosie löst der ganze Stress die Geburt ihres zweiten Kindes aus. Laufzeit: 50 Minuten Genre: Dramaserie, GB 2016 Regie: Kay Mellor Folge: 1 Schauspieler: Kim Katherine Parkinson Neil Jonathan Kerrigan Vicky Christine Bottomley Roanna Hermione Norris Diane Jill Halfpenny Ellie Lily Mae Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets