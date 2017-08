Für Helmuth und Carl wird es hektisch: Ein Buchhalter der kaukasischen Mafia will als Kronzeuge gegen seine Arbeitgeber aussagen, um so in den Genuss des Zeugenschutzprogrammes zu kommen. Sein Versteck in Wien wird aufgespürt und einer der Polizisten, die ihn beschützen, wird getötet. Helmuth und Carl bringen ihn in einem safe house unter, als einzige weiß die Kontaktpolizistin vor Ort Bescheid.