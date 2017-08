Die Pinguine aus Madagascar Heute | ORF 1 | 08:05 - 08:15 Uhr | Animationsserie Infos

Mehr Termine Inhalt Skipper, Kowalski, Rico und Private sind Top-Spione - zumindest würden sie sich selbst so beschreiben. Andere halten sie einfach nur für vier niedliche Pinguine, die im Central Park Zoo leben. Was andere von ihnen denken, kümmert die vier Spaßvögel aber kaum, denn sie sind einfach zu beschäftigt. Nur eine Sache lenkt sie wirklich von ihrer überaus wichtigen Mission ab - ihr unausstehlicher Nachbar King Julien. Der selbst ernannte "König der Lemure" ist neu im Zoo und versucht den Laden ordentlich aufzumischen. Nicht gerade zur Freude der Nachbarschaft. Original-Titel: The Penguins of Madagascar Untertitel: Mieze Julien Laufzeit: 10 Minuten Genre: Animationsserie, USA 2012 Folge: 4 Weitere Empfehlungen