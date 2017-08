Bernd und Maren Bornheimer-Schwalbach halten auf ihrem Weingut rund 90 Bunte Bentheimer Schweine. Diese sind robust und genügsam in der Haltung und leben ganzjährig, mit Auslauf, im Freien. Deren Fleisch verkaufen sie in ihrem Bio-Hofladen in Gau-Bickelheim, für den sich Maren mit Leidenschaft engagiert. Dort bietet die Familie Bornheimer-Schwalbach darüber hinaus auch vegetarische Kost an.