Tempest Storm - Königin der Burlesque Heute | SWR BW | 23:30 - 00:20 Uhr | Dokumentation Infos

Mehr Termine Inhalt Ehrgeiz und Talent ermöglichten Tempest Storm den Aufstieg von der Baumwollpflückerin in Georgia zum Superstar im Rampenlicht. Auf dem Gipfel ihres Erfolgs hatte sie Affären mit den berühmtesten und mächtigsten Männern der Welt und galt als Sexsymbol der 1950er-Jahre. Im Film blickt die ehemalige Burlesque-Tänzerin auf ihr bewegtes Leben zurück, das einem Hollywoodfilm zu entstammen scheint. Original-Titel: Tempest Storm Laufzeit: 50 Minuten Genre: Dokumentation, USA, CDN 2015 Regie: Nimisha Mukerji Schauspieler: Herself Tempest Storm Himself Garry Marshall Himself Harvey Robbins Herself Danielle Colby-Cushman Herself Dita Von Teese Himself Herb Jeffries