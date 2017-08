Bei Josefs Begräbnis kommt es zu einer großen Polizeiaktion: Maria, Waltraud, Caroline, Nicoletta und Sabine werden verhaftet. Verdacht auf mutmassliche Spekulationsgeschäfte und - was Maria betrifft - sogar Verdacht auf Mord. Schliesslich befinden sich ihre Fingerabdrücke auf der Mordwaffe. Maria ahnt, dass Joachim etwas mit dem Mord zu tun haben könnte, und weiht Georg in ihrer Not ein. Anwältin Tina steht unterdessen vor der grössten Herausforderung ihrer Karriere: Wie kann es ihr bei der erdrückenden Beweislage gelingen, die Frauen vor einer drohenden Anklage zu bewahren? Währenddessen versuchen die Männer mit der Situation zurechtzukommen, jeder auf seine Art.