Rentnerglück am Goldstrand - Im Alter nach Bulgarien Heute | ZDF | 22:15 - 22:45 Uhr | Dokumentation Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Immer mehr Deutsche können im Rentenalter ihren Lebensstandard nicht mehr halten und müssen auf vieles verzichten: Auto, Restaurantbesuche, Reisen, Kultur. In Osteuropa ist die kleine Rente mehr wert. Das Leben kostet in Bulgarien weniger als die Hälfte, ein Haus gibt es schon für 5000 Euro. Ein Filmteam begleitet vier Rentner, die ihren Ruhestand in Bulgarien verbringen. Original-Titel: Rentnerglück am Goldstrand Laufzeit: 30 Minuten Genre: Dokumentation, D 2017 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets