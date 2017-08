Drei Jahre nach dem Eisenbahnunglück kehrt Edmund Reid nach Whitechapel zurück. Er soll einen von Drake und Jackson bearbeiteten Fall neu aufrollen, um einen Mann vor dem Galgen zu retten. Captain Homer Jackson hilft Sergeant Drake widerwillig bei den Ermittlungen in einem politisch brisanten Mordfall. Doch sein eigentlicher Plan ist es, seine zum Tode verurteilte Frau, Susan Hart, vor ihrer Hinrichtung zu bewahren. Ein schier aussichtsloser Fall. Das katastrophale Eisenbahnunglück ist nun schon drei Jahre her. Die Straßen sind aufgeräumt, und der Fortschritt kehrt ein in Whitechapel. Die neu aufgebaute H-Division erscheint im neuen Glanz, und an der Wand hängt nun ein Telefon, das bei der Verbrechensbekämpfung helfen soll. Am Hafen wird eine Leiche an Land gespült. Was zunächst wie der Tod eines Hafenarbeiters wirkt, führt Drake und Jackson schon bald zur indischen Armee. Der Tote ist der Sohn von Major Al-Qadir, ein Jurist, der in Oxford studierte. Währenddessen wird Reid zurück nach London gelockt. Isaac Bloom erwartet seine Exekution. Sein alter Kamerad Edmund Reid ist wohl seine einzige Chance, am Leben zu bleiben. Sieben neue Folgen "Ripper Street" werden als Free-TV-Premieren immer dienstags ab 0:45 h in Doppelfolgen ausgestrahlt.