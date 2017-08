Marley Heute | Bayern | 23:30 - 01:50 Uhr | Porträt Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Viele Songs von Bob Marley sind auch nach mehr als dreißig Jahren nach seinem Tod im Mai 1981 auf der ganzen Welt berühmt und erklingen immer wieder überall dort, wo sich politischer Protest formiert. Aus Konzertausschnitten, Interviews und bislang teilweise unveröffentlichtem Archivmaterial entstand ein Porträt des Ausnahme-Künstlers, das seine zutiefst ambivalente Persönlichkeit offenbart. Laufzeit: 140 Minuten Genre: Porträt, USA, GB 2012 Regie: Kevin Macdonald FSK: 6 Schauspieler: Himself Bob Marley Himself Ziggy Marley Himself Jimmy Cliff Herself Rita Marley Himself Chris Blackwell Herself Cedella Marley Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets