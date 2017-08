4. Etappe: Escaldes-Engordany - Tarragona (193 km). Zwei hübsche Damen umrahmen den Etappensieger und verteilen artig Küsschen - dieses Bild wird es bei der Spanien-Rundfahrt nicht geben. Die Veranstalter setzen damit ein Zeichen gegen Sexismus. Stattdessen werden die Models in diesem Jahr durch "elegant gekleidete Frauen und Männer" ersetzt. Schon bei der Tour Down Under und der Katalonien-Rundfahrt wurde auf die Podiumgirls verzichtet. Die Fahrer werden es verschmerzen.