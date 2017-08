Kartoni 2.0 Pappkicker: Lust auf eine spontane und umweltfreundliche Runde Tischfußball? Da scheint der Kartoni Pappkicker laut Hersteller genau das Richtige zu sein. Einfach sowie schnell aufzubauen, ohne zusätzliches Werkzeug, Schrauben oder Kleben. Und das alles bei der Größe eines Original Kneipentischkickers. Der, laut Hersteller, weltweit erste Öko-Tischkicker besteht aus den Materialien Wellpappe, Karton und Holz und ist auch noch komplett recyclebar. Ob die Handhabung wirklich kinderleicht ist und wie sich ein Kneipensportklassiker mit umweltfreundlichen Materialien verträgt, finden unsere Allestester heraus. Wassermelonen-Zapfanlage: Schon mal frisch gepressten Melonensaft getrunken? Diese Zapfanlage macht's laut Hersteller möglich und ist gleichzeitig ein Hingucker auf jeder Party. Sie verwandelt eine herkömmliche Wassermelone in einen Getränkespender. Dazu muss die Melone aufgeschnitten sowie ausgehöhlt und der Zapfhahn in die Melone gesteckt werden. Egal ob das Fruchtfleisch püriert und wieder in die Melone geschüttet oder die Melone mit einem anderen erfrischenden Getränk befüllt wird, der Hersteller verspricht eine Menge Spaß. AB Rocket Twister: Nicht nur trainieren, sondern auch massieren und zwar massieren lassen - Das prophezeit die Beschreibung des AB Rocket Twister Bauchmuskeltrainers. Neben einem effektiven Training der oberen, mittleren, unteren und seitlichen Bauchmuskulatur, soll die Rotation der Lehnen Polster den Rücken massieren und entspannen. Die Intensität des Trainings soll durch die Auswahl unterschiedlich starker Spannfedern variabel sein und individuell angepasst werden können. Wie viel Training und Entspannung wohl wirklich in ihm stecken? "Chef Cleaner" Mini Waschmaschine: Mit der Mini Waschmaschine verspricht der Hersteller die perfekte Haushaltshilfe für den Singlehaushalt oder die Studentenbude mit eingeschränktem Platzangebot und kleinem Budget. Auch im Campingurlaub soll sie dafür sorgen, dass unterwegs die täglich anfallende Wäsche mal schnell selbst erledigt werden kann. Sie funktioniert wie eine herkömmliche Waschmaschine: mit Wäsche (ca. 3kg) befüllen, Waschmittel dazugeben, temperiertes Wasser per Hand in die Trommel einfüllen und Gerät starten. Vibrationsplatte: Die Vibrationsplatte Crazy-Fit ist laut Hersteller ein perfektes Fitnessgerät für das Training zu Hause. Keine lästigen Besuche im Fitness-Studio mehr, keine unnötigen Kosten, sondern die Möglichkeit, nach Zeit und Lust trainieren zu können, das verspricht zumindest der Hersteller. Vibrationsplatten stimulieren durch ihre Vibrationen die Tiefenmuskulatur. Die alternierenden Vibrations-Bewegungen der Crazy-Fit-Vibrationsplatte sollen auf natürliche Weise sogar die Hautstraffung fördern. Die Crazy-Fit-Vibrationsplatte, die von Sportlern und Prominenten weltweit eingesetzt wird, soll schnellen Gewichtsverlust und Muskelaufbau ermöglichen. Sie stärkt laut Hersteller Knochen und Muskeln, verbessert die Funktion des Immunsystems und des Stoffwechsels. Pie Face Duell: "Pie Face Duell" ist das Upgrade des Spaßgaranten 'Pie Face Game'. Bei dieser Variante des Schaumschlachtspiels stecken gleich zwei Spieler ihre Köpfe durch die Rahmen, in Erwartung so richtig schön angeschmiert zu werden. Anstatt nacheinander an einem Griff zu drehen und abzuwarten, ob die Schaumhand zuschlägt, drücken beide Spieler parallel zwei Knöpfe um die Wette. Der Spieler, der schneller drückt, lässt die Schaumhand zu seinem Gegner wandern und die schnappt im besten Fall gleich zu. Bleibt nur die Frage, bei welchem Allestester die Sahnefalle zuerst zuschnappt? Lippentattoo: Spektakulärer als jeder Lippenstift und ein absoluter Hingucker, das sollen die knallbunten, glitzernden und verrückten "Lips Sticker" sein. Die Tattoos für die Lippen der eigenen Lippenform entsprechend zuschneiden, anfeuchten, aufkleben und die Auftragsfolie nach 40 Sekunden abziehen - so die Anleitung des Herstellers. - Kinder testen die verrücktesten Spielzeuge aus aller Welt: Hatchima