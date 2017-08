Das Leben in den Filmstudios von Hollywood empfindet die Trickfilmente Duffy als sehr ungerecht. Während Rivale Bugs Bunny allseits verhätschelt wird, bekommt Duffy Duck so gut wie keine Aufmerksamkeit. Die Hollywoodbosse wollen mit Duffy Duck darüber keine Diskussionen führen. Auf Anraten der Produktionschefin Kate (Jenna Elfman) feuern sie Ente Duffy fristlos. Der Stuntman DJ Drake (Brendan Fraser) soll Duffy von dem Studiogelände entfernen. Weil er dieser simplen Aufgabe nicht gewachsen ist, wird Drake ebenfalls gefeuert. Die zwei Pechvögel schliessen daraufhin eine Zweckgemeinschaft. Im Haus der Drakes angekommen erfährt der Stuntman, dass sein Vater Damian (Timothy Dalton) nicht nur einen Spion spielt, sondern in der Tat ein solcher ist. Auf Wunsch des in Bedrängnis geratenen Vaters reist DJ Drake - und mit ihm Ente Duffy - nach Las Vegas. Dort angekommen erfährt das ungleiche Duo von einem Diamanten namens "Blauer Affe". Duffy und Drake machen Bekanntschaft mit dem schurkischen Boss (Steve Martin) der ACME-Company. Derweil realisieren die Hollywoodstudios, dass es gar keine kluge Entscheidung war, Trickfilmente Duffy zu feuern. Die Verantwortlichen geben ihrer Produktionschefin Kate eine Frist von wenigen Tagen, um Duffy zurückzuholen. Inzwischen haben Duffy und sein Freund DJ Drake sich in den Kopf gesetzt, die Welt zu retten. Auf ihrer Mission werden sie von den Looney Tunes Yosemite Sam, dem Tasmanischen Teufel und Marvin, dem Marsianer, gejagt.