Der gelangweilte New Yorker Schuster Max Simkin entdeckt in dem Nachlass seiner Familie eine uralte Nähmaschine. Das magische Erbstück ermöglicht es ihm, in die Leben seiner Kunden schlüpfen, wenn er ihre mit dieser Leder-Nähmaschine reparierten Schuhe trägt. Max veranstaltet allerhand Schabernack und eine Menge Spaß, bis er in die Schuhe des gefährlichen Gangsters Leon Ludlow schlüpft.