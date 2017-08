Die Simpsons Heute | Pro7 | 20:15 - 20:45 Uhr | Zeichentrickserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Ned ist stinksauer, als er herausbekommt, dass die Simpsons seinen Gefrierschrank geklaut haben. Marge erklärt zwar, dass der Schrank bereits mit Fleisch beladen ist, aber Ned kennt keine Gnade und fordert das Gerät zurück. Um das Fleisch zu verwerten, macht Marge Sandwiches, die so köstlich geraten, dass ein Franchise-Unternehmen ihr anbietet, die Kreationen unter ihrem Namen zu verkaufen. Marge geht das Risiko ein, doch ihre Sandwiches sind plötzlich nicht mehr in... Original-Titel: The Simpsons Untertitel: Super Franchise Me Laufzeit: 30 Minuten Genre: Zeichentrickserie, USA 2014 Regie: Mark Kirkland Folge: 3 Schauspieler: Dan Castellaneta Hank Azaria Harry Shearer Julie Kavner Nancy Cartwright Yeardley Smith Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets