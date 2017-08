Quagmire macht Großputz und stößt auf eine alte Kiste mit VHS-Kassetten. Schlagartig werden Erinnerungen wach! Die Aufnahmen zeigen ihn selbst als Hauptcharakter einer koreanischen Serie. Zusammen mit Joe, Peter und Cleveland macht er sich sofort daran, die Folgen anzusehen und alle sind begeistert. Umso ärgerlicher ist es, dass die letzte Folge nicht in der Kiste liegt. Natürlich wollen die Jungs unbedingt wissen, wie das Ganze ausging, also beschließen sie an die Produktionsstätte des Streifens zu reisen...