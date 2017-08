Vielleicht lieber morgen Heute | Pro7 | 08:10 - 10:15 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Mehr Termine Inhalt Harte Zeiten für den labilen Teenie Charlie (Logan Lerman): Die neuen Mitschüler hänseln ihn. Zudem trauert er um seinen besten Freund, der sich umgebracht hat. Da nehmen sich die fidelen Halbgeschwister Sam (Emma Watson) und Patrick (Ezra Miller) seiner an. Original-Titel: The Perks of Being a Wallflower Laufzeit: 125 Minuten Genre: Drama, USA 2012 Regie: Stephen Chbosky FSK: 12 Schauspieler: Charlie Kelmeckis Logan Lerman Sam Emma Watson Patrick Ezra Miller Candace Kelmeckis Nina Dobrev Mary Elizabeth Mae Whitman Bill Anderson Paul Rudd