We Are Your Friends Heute | Pro7 | 20:15 - 22:05 Uhr | Drama

Cole Carter ist Anfang zwanzig und träumt von einer Karriere als DJ. Zwar hat er sich in der Umgebung bereits einen Namen gemacht, doch der große Durchbruch lässt noch auf sich warten. Eines Tages bietet sich dann aber die einmalige Chance für Cole, als James Reed, ein Meister an den Turntables, auf ihn aufmerksam wird. Die erste Zusammenarbeit der beiden funktioniert gut, bis Cole die Freundin seines Mentors kennenlernt... Laufzeit: 110 Minuten Genre: Drama, USA, GB, F 2015 FSK: 12 Schauspieler: Cole Carter Zac Efron Sophie Emily Ratajkowski James Reed Wes Bentley Mel Vanessa Lengies Nicky Jon Abrahams Ollie Shiloh Fernandez