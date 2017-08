Eigentlich haben Athos, Porthos und Aramis ihre Musketier-Säbel nach vielen turbulenten Jahren an den Nagel gehängt. Aber dann müssen noch einmal für die Gerechtigkeit ins Feld ziehen, da der neue König Ludwig XIV. ihr Missfallen erregt. Sie wollen ihn am liebsten ersetzen - durch seinen Zwillingsbruder, der in der Verbannung schmort.