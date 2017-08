Endlich bekommt Dad mit, wie Kat sich im Streit mit Coop daneben benimmt. Er verlangt, dass Kat sich mit Coop anfreundet, ansonsten muss Kat gehen. Einem Artikel über das Pferdeflüstern folgend, soll Coop es auf die sanfte Tour mit Kat versuchen. Der gewiefte Kat gibt vor durch Coops Flüstern, ganz brav geworden zu sein... Coop und Schulkameraden lernen Fußball. Coop erweist sich als großes Talent, zugleich aber als Egoist. Er will alles allein machen und gibt nie ab. Als Coop von Robotern, die Kat kreiert hat, gefangen genommen wird, wird ihm klar, dass er auf Hilfe angewiesen ist... Endlich bekommt Dad mit, wie Kat sich im Streit mit Coop daneben benimmt. Er verlangt, dass Kat sich mit Coop anfreundet, ansonsten muss Kat gehen. Einem Artikel über das Pferdeflüstern folgend, soll Coop es auf die sanfte Tour mit Kat versuchen. Der gewiefte Kat gibt vor durch Coops Flüstern, ganz brav geworden zu sein. Bald will die halbe Stadt, dass Coop als Flüsterer allen möglichen Haustieren weiterhilft... Coop und Schulkameraden lernen Fußball. Coop erweist sich als großes Talent, zugleich aber als Egoist. Er will alles allein machen und gibt nie ab. Als Coop von Robotern, die Kat kreiert hat, gefangen genommen wird, wird ihm klar, dass er auf Hilfe angewiesen ist und sich Teamfähigkeit auszahlt.