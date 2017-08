Shakespeare In Love Heute | ARTE | 20:15 - 22:10 Uhr | Liebeskomödie HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Durch seine Gefühle für eine schöne junge Frau schließt sich endlich das kreative Loch, in das der Dichter William Shakespeare gefallen ist. Dann entdeckt er, dass seine Angebetete heimlich die männliche Heldenrolle in seinem neuesten Theaterstück ergattern will. Die Liebesbeziehung und das Werk nehmen einen schicksalhaften Verlauf... Original-Titel: Shakespeare in Love Laufzeit: 115 Minuten Genre: Liebeskomödie, USA, GB 1998 Regie: John Madden FSK: 6 Schauspieler: William Shakespeare Joseph Fiennes Viola De Lesseps Gwyneth Paltrow Philip Henslowe Geoffrey Rush Hugh Fennyman Tom Wilkinson Königin Elisabeth I. Judi Dench Lord Wessex Colin Firth Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets